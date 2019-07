Dorp plant groot feest voor 75 jaar hitterecord, ziet het na 74 jaar en 11 maanden verbroken worden op een andere plek

Het Nederlandse Warnsveld was 75 jaar lang de ‘warmste plek van het land’. De Warnsvelders waren zo fier op dat 75 jarig record, dat ze een heus feest op poten zetten. Maar het mocht niet zijn, gisteren werd dat record vlot verbroken door Gilze-Rijen en later op de dag door Eindhoven.

In 1944 was het ook puffen. In de tuin van huisarts Jan Thate in Warnsveld klom de temperatuurmeter op 23 augustus tot 38,6 graden. Thate schreef in 1975 over die historische dag: “Ik herinner mij nog, dat het een aantal dagen zeer warm was. De mussen lagen, bij wijze van spreken, bij risjes dood in de dakgoot. Of de mensen het toen beseft hebben dat het zo warm was? Ach, het was oorlog en in de kranten stond niets over het weer te lezen en de radio zweeg ook dood. Wie de Engelse radio beluisterde hoorde die dag, dat de Amerikanen Parijs bevrijd hadden...”

74 jaar en 11 maanden hield het record stand. De huisarts heeft het zelf niet meer meegemaakt maar dochter Monica Thate ziet het toch met lede ogen aan. “Wat een drama. Jammer maar helaas. We hadden er al rekening mee gehouden. Het is nu klaar, maar we hebben er in ieder geval veel plezier aan beleefd. De afgelopen 74 jaar nemen ze ons niet meer af. Mijn vader zou hebben gezegd: ‘potverdorie’. We blijven natuurlijk ontzettend trots op vader”, liet ze optekenen bij de lokale pers.

De festiviteiten die eind augustus gepland stonden, zouden nog wel doorgaan.

Gilze-Rijen kon het nieuwe record maar een half uur bijhouden. In Eindhoven werd uiteindelijk de warmste temperatuur opgetekend van 39,3 graden. Vandaag zou het record er in Nederland er opnieuw kunnen aangaan.

LEES OOK. Ook warm bij onze noorderburen: nationaal hitteplan afgekondigd voor heel Nederland