Extreme hitte laat zich voelen op het spoor: tal van vertragingen en afgelastingen

De extreme hitte laat zich ook op het spoor voelen. Op meerdere plaatsen in ons land zijn treinen afgelast, en het ziet er niet naar uit dat het nog zal verbeteren voor vanavond. “Met deze temperaturen kunnen we geen incidenten uitsluiten, ondanks alle preventieve maatregelen”, klinkt het bij de NMBS. Heel wat reizigers zitten door de incidenten vast in snikhete treinen.