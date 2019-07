Manchester United wint opnieuw (zonder Lukaku) van Vertonghen en Alderweireld

Manchester United kent een uitstekende voorbereiding op het nieuwe seizoen. Na Perth Glory, Leeds United en Inter Milan werd ook Champions League-finalist Tottenham Hotspur aan de zegekar gebonden. Zonder Romelu Lukaku werd het team van de Belgen Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Jonathan de Bie met 1-2 verslagen.

Bij Manchester United was er wel een tweede basisplaats voor de Belgische Braziliaan Andreas Pereira. De in Duffel geboren middenvelder was belangrijk bij de openingstreffer van de Red Devils. Met een bekeken pass met buitenkant voet bracht hij spits Anthony Martial, de steevaste vervanger van Romelu Lukaku in de voorbereiding, in stelling. Oog-in-oog met Spurs-doelman Paulo Gazzaniga bleef Martial kalm: 0-1.

Na rust kwam er een geheel nieuw elftal van Manchester United binnen de lijnen. Bij Tottenham Hotspur kwam Toby Alderweireld, die meerdere malen met een uitgaande transfer in verband wordt gebracht, binnen de lijnen voor landgenoot Jan Vertonghen. Doelman Jonathan de Bie kreeg geen speelminuten van trainer Mauricio Pochettino.

Het was Lucas Moura die na ruim een uur voetballen een inzet via een been van een Manchester United-verdediger achter doelman Sergio Romero zag belanden: 1-1. Kort daarvoor zag Ole Gunnar Solskjær de Ivoriaan Eric Bailly, zijn sterkhouder in de defensie, uitvallen met een ernstige enkelblessure.

Tien minuten voor tijd bezorgde invaller Angel Gomes voor de beslissende 1-2 in het voordeel van Manchester United. Met een fraaie solo in het zestienmetergebied van de Spurs zette Gomes de verdediging op het verkeerde been en kon hij de bal in de verre hoek plaatsen.

Met de vierde zege op rij is Manchester United nog altijd niet klaar met de voorbereiding. Aanstaande dinsdag treft het het Noorse Kristiansund in Oslo, waarna de mannen van Solskjær de oefencampagne afsluiten met een duel tegen AC Milan. Dat duel wordt gespeeld in het Principality Stadium in Cardiff.