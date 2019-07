Boeing 737 MAX niet meer ingezet dit jaar door Southwest Airlines

Het Amerikaanse Southwest Airlines houdt zijn Boeings van het type 737 MAX nog zeker tot in januari uit zijn dienstregeling. Het is daarmee de eerste vliegmaatschappij die deze toestellen de rest van het jaar niet meer inzet.

De 737 MAX wordt door luchtvaartautoriteiten wereldwijd aan de grond gehouden, nadat binnen korte tijd twee van die vliegtuigen crashten. Boeing werkt aan een update voor de software die beide ongelukken zou hebben veroorzaakt, maar weet niet wanneer de vliegtuigen weer mogen vliegen.

Southwest Airlines, met de meeste Boeings MAX 737 in zijn vloot, voelde de problemen in zijn tweede kwartaal. Die namen volgens topman Gary Kelly een hap van 175 miljoen dollar uit de operationele winst. Het bedrijf rekent dit jaar bovendien op een krimp van 1 tot 2 procent in het aantal zitplaatsen en vluchten, terwijl het bedrijf eerder uitging van een capaciteitsgroei van 5 procent.

Desondanks voerde de vliegmaatschappij de kwartaalomzet met bijna 3 procent op tot 5,9 miljard dollar. Ook de nettowinst steeg, met 1 procent tot 741 miljoen dollar.

Branchegenoot American Airlines (AA) heeft eveneens last van het aan de grond houden van de 737 MAX. Deze luchtvaartmaatschappij houdt de toestellen tot begin november uit haar rooster. De gecancelde vluchten hebben dit jaar naar verwachting een negatieve impact van 400 miljoen dollar op de winst voor belastingen.

AA zag de omzet in het tweede kwartaal evenwel met 2,7 procent stijgen tot bijna 1,2 miljard dollar, dankzij een sterke vraag naar passagiersvluchten. De nettowinst nam toe tot 662 miljoen euro, tegen 556 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.