Deel van strand Oostduinkerke kampt met kwalleninvasie: “Net nu we in zee verkoeling wilden zoeken”

Strand van Oostduinkerke kampt met kwalleninvasie: “Net nu we in zee verkoeling wilden zoeken” Video: Suze Cok

Koksijde - Opmerkelijke beelden uit Oostduinkerke, een deelgemeente van Koksijde. Daar zag een strandganger donderdagnamiddag hoe een massa kwallen op het strand waren terechtgekomen. “Net nu we verkoeling wilden zoeken in zee”, liet ze onze redactie weten.

Normaal gezien zou Suze Cok (21) samen met haar familie genieten van een verfrissende duik in zee. “Al toen we onderweg waren naar zee kwamen we de ene kwal na de andere tegen”, vertelde ze. “Zodra we waren aangekomen, zijn we gestopt met tellen. Grote, kleine, blauwe, … in al de jaren dat we hier komen, hebben we er nog nooit zo veel gezien.” Volgens de jongedame werden kinderen uit voorzorg uit de zee gehaald.

Kompaskwal

De boosdoener? De Kompaskwal. Die komen wel vaker voor in de zomer. Het warme weer en de wind zijn bevorderlijk. “Bij aflandige wind, die van het land wegwaait, wordt het oppervlaktewater weggeduwd waardoor er een onderstroom richting de kust ontstaat”, legt Francis Kerckhof uit, mariene bioloog aan het Instituut voor Natuurwetenschappen. “Kwallen die zich dicht tegen de zeebodem bevinden, spoelen dan aan op het strand.”

Twee soorten

Op het filmpje zijn twee soorten kwallen te zien. De blauwe exemplaren, de Zeepaddestoelen, zijn ongevaarlijk. Normaal spoelt deze soort in de nazomer of herfst aan, maar ze is er dit jaar dus vroeg bij.

De bruine Kompaskwal, die in Oostduinkerke duidelijk in de meerderheid is, netelt. Wie door die kwal gestoken wordt, kan de geraakte huid best met zeewater of azijn afspoelen. “Maar let op met azijn: het helpt bij de kompaskwal in ons land, maar kan een omgekeerd effect hebben bij buitenlandse soorten”, zegt Jan Seys, woordvoerder van het Vlaams Instituut voor de Zee. “Ook met zoet water spoelen is geen goed idee: dan worden de netelcellen nog eens geprikkeld, waardoor ze nog meer gif afgeven. Restanten van tentakelslierten kan je gemakkelijk met een bankkaart wegschrapen. En een milde zalf zal de prikkelingen op de huid verminderen.”