Patrick Kluivert keert in hoge functie terug bij FC Barcelona

Patrick Kluivert is de nieuwe hoofd jeugdopleiding van FC Barcelona. De 79-voudig Nederlands international, die tussen 1998 en 2004 voor de Spaanse topclub voetbalde, tekent een contract voor twee seizoenen bij Barça.

De 43-jarige Nederlander tekende donderdag een contract dat hem tot de zomer van 2021 aan FC Barcelona bindt. Kluivert krijgt de zware taak om de doorstroming tussen La Masia, de jeugdopleiding van FC Barcelona en het eerste elftal te bevorderen. De Spaans regerend landskampioen is van mening dat er te weinig eigen talenten doorbreken bij de club die onlangs Antoine Griezmann vastlegde voor 120 miljoen euro.

“Ik ben erg blij om terug naar huis te keren”, doelde Kluivert op de clubsite op zijn tijd dat hij bij FC Barcelona voetbalde. “Ik kijk naar het nieuwe tijdperk dat aanbreekt bij Barça. Het is een mooie uitdaging om FC Barcelona tot de beste ploegen van de wereld te laten horen. Ik ben opgegroeid in de Ajax-academie die vergelijkbaar is met La Masia. Ik denk dat ik veel kan betekenen voor de ontwikkeling van de jonge spelers van FC Barcelona.”

Patrick Kluivert zat zonder werk nadat hij was ontslagen als assistent-trainer van Kameroen. Met Clarence Seedorf als bondscoach strandde het land al in de achtste finale van de Afrika Cup. Voorheen bekleedde Kluivert de functies van trainer van Jong FC Twente, assistent-bondscoach van Nederland en bondscoach van Curaçao. Bij FC Barcelona komt de voormalig international zijn elfjarige zoon Shane, momenteel voetballend in de jeugdopleiding van de Spaanse club, tegen.