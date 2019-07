Niemand weet hoe Afghaanse twintiger stierf in Blaarmeersen

Gent - Het is niet duidelijk waaraan de drenkeling die maandag door omstaanders uit het water van de Blaarmeersen werd gehaald, woensdag is overleden in het ziekenhuis. Kennissen van het slachtoffer wijzen op eventuele hartproblemen.

Kwaad opzet wordt uitgesloten, aldus het parket. “Getuigen hebben gezien hoe de man, een 24-jarige Afghaan die bij een vriend in Gent verbleef, in het water is gesprongen”, zegt An Schoonjans van het parket van Oost-Vlaanderen. “Toen hij niet boven water kwam, dachten zij eerst dat hij een grap uithaalde.”

Omstaanders en redders grepen onmiddellijk in en probeerden de drenkeling te reanimeren.

Uiteindelijk overleed hij woensdag in het ziekenhuis.