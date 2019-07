Real Madrid verhuurt Dani Ceballos (ondanks blessure Asensio) alsnog aan Arsenal

Arsenal leent de Spaanse middenvelder Dani Ceballos tot het einde van het seizoen van Real Madrid, zo maakte de club donderdag bekend. Daarmee komt er een einde aan de zorgen van Arsenal-trainer Unai Emery, die vreesde dat de transfer wegens de ernstige blessure van Marco Asensio in het water zou vallen.

De 22-jarige Ceballos kan bij het Real van Thibaut Courtois en recordaankoop Eden Hazard niet op een basisplaats rekenen. Vorig seizoen kwam hij voor de Madrilenen dertien keer in actie in La Liga. In de Spaanse hoofdstad ligt hij nog tot medio 2023 onder contract.

Vorige maand schitterde hij nog op het EK voor beloften, dat hij met de Spaanse U21 won. In de groepsfase haalden ze het toen van de Belgen. Ceballos telt ook al zes selecties voor de Spaanse nationale elf. “We zijn dan ook tevreden met zijn komst”, vertelde Arsenal-coach Unai Emery. “Hij is een getalenteerde speler, creatief en technisch erg sterk.”

Emery is opgelucht dat de kogel alsnog door de kerk is. De Spaanse oefenmeester vreesde twee dagen geleden nog voor dat Real Madrid de transfer zou afblazen na de zware blessure van Marco Asensio. “We wilden allebei geen blessures aan het oefenduel oplopen”, vertelde Emery na afloop. “Het zou slecht nieuws kunnen betekenen: voor Real, maar ook voor ons. Ik weet niet of dit iets zal gaan veranderen.”