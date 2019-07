Acht jaar gevangenis voor chauffeur die meermaals op agenten inreed

/ Genk - Een 43-jarige Genkenaar die tijdens een alcoholcontrole meermaals op agenten inreed en daarna op de vlucht sloeg, moet hiervoor een gevangenisstraf van acht jaar uitzitten. Aan de betrokken agenten moet de man ook een schadevergoeding van 20.000 euro, vermeerderd met intresten en gerechtskosten.

Op 30 december 2017 werd er op de Emiel Vandorenlaan in Genk een alcoholcontrole gehouden. Omstreeks 21.45 uur kwam de Genkenaar met zijn witte Volkswagen Golf aangereden. Een agent die op de rijweg stond, deed teken dat hij de parking van de Sint-Martinusschool moest oprijden. De man vertraagde eerst, maar gaf daarna opnieuw gas en probeerde de agent aan te rijden. Daarbij raakte hij de toorts die de agent vasthad. “Toen ik die wilde oprapen, zie ik dat hij achteruit komt gereden”, zo vertelde de agent vorige maand aan de rechters. De agent kon nog net op tijd wegspringen maar kwam hierbij ten val.

Daarop reed de Genkenaar opnieuw in de richting van de gevallen agent. Enkele agenten op motors die verderop stonden, kwamen ter hulp en riepen dat de bestuurder moest stoppen. Die luisterde niet en probeerde meermaals op de motoragenten in te rijden. Uiteindelijk vluchtte de Golf met drie lekgeschoten banden.

De twee motoragenten achtervolgden samen met een politieauto de Genkenaar. Ook een anonieme auto en een tweede politieauto werden in de achtervolging ingeschakeld. Tijdens de achtervolging stopte de Genkenaar meermaals om plotseling achteruit te rijden. De achtervolgende motoragenten konden de auto telkens nipt ontwijken. Eén van de politieauto’s slaagde erin om de dolle chauffeur langs rechts voorbij te rijden en zijn auto dwars over de weg te zetten. In plaats van te stoppen ramde de Genkenaar de auto.

Eens de auto van de dolle chauffeur stilstond, probeerden de toegestormde agenten hem uit de auto te krijgen. Eén agent sprong op de motorkap van de wagen en sloeg met zijn wapenstok het linkervenster stuk. De Genkenaar kon de wapenstok afpakken en begon hem daarbij te slaan. Uiteindelijk kon de bestuurder met geweld uit zijn auto gehaald worden. De man is geen onbekende voor het gerecht en de politie. in het verleden werd hij reeds meermaals veroordeeld voor geweld. In 2017 kreeg hij nog een gevangenisstraf van 48 maanden voor geweld tegen één van de agenten die ook bij dit incident betrokken was.