Tien jaar cel voor tiener na brutale home-invasie in Maasmechelen

Maasmechelen - De rechtbank van Tongeren heeft donderdag een 19-jarige man veroordeeld tot 10 jaar cel voor home-invasie. De man uit Zutendaal is ook voor tien jaar zijn rechten kwijt.

De man kreeg een hogere gevangenisstraf dan de 8 jaar die het openbaar ministerie vorige maand gevorderd had. Volgens de rechter ging het om zware feiten en vond ze het verontrustend dat de man op jonge leeftijd aan een semi-automatisch wapen geraakte.

Op 30 november 2018 wilden de 19-jarige en een minderjarige jongen de inhoud van de kluis bemachtigen in de woning van het gezin in Maasmechelen dat veertien dagen eerder ook al het slachtoffer was geworden van een inbraak. De twee trapten de toegangsdeur in, pakten de 16-jarige zoon vast en plaatsten een geladen pistool tegen zijn hoofd. De vader die op het kabaal afkwam, wierp zich op de minderjarige inbreker en kreeg tijdens de schermutseling die erop volgde een kogel in zijn oksel.

Ondanks zijn verwondingen kon de vader de minderjarige jongen tegen de grond trekken en hem immobiliseren. De 19-jarige man probeerde de minderjarige nog te bevrijden maar sloeg op de vlucht toen dat niet lukte. De politie kon de minderjarige de avond zelf nog arresteren.

Aan het gezin moet de 19-jarige overvaller een provisionele schadevergoeding betalen van 7.500 euro. Die schadevergoeding kan nog oplopen omdat het getroffen gezin nog steeds te kampen heeft met de gevolgen van de brutale home-invasie. Een deskundige zal het gezin de komende maanden onderzoeken om zo de exacte schade te bepalen.