Europese Commissie niet onder de indruk van waarschuwingen Boris Johnson

De Europese Commissie is niet onder de indruk van de waarschuwingen van de nieuwe Britse premier Boris Johnson. Hij zei donderdag in zijn maidenspeech in het Lagerhuis dat hij hoopt dat de EU opnieuw zal willen onderhandelen over het echtscheidingsakkoord, maar dat is Brussel niet van plan, zegt een woordvoerster van de Commissie. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Johnson zullen elkaar “snel” ontmoeten, zei ze nog.

Kersvers Brits premier Boris Johnson deed donderdag de plannen van zijn nieuwe regering uit de doeken in het Lagerhuis. Hij herhaalde nog eens dat de Britten de Europese Unie op 31 oktober verlaten, met of zonder deal. “Ik wil liever een deal, ik geloof dat dat zelfs in dit late stadium nog mogelijk is. En ik zal daar hard voor werken. Maar laat het duidelijk zijn: het echtscheidingsakkoord (van voorganger Theresa May, red.) is tot drie keer toe verworpen in het parlement, het is niet acceptabel voor het parlement, noch voor het land, en geen enkel land dat onafhankelijk is en zelfrespect hoog in het vaandel draagt, zou het ondertekenen”, zei hij. “Wij zijn klaar om te onderhandelen met de Europese Commissie of eender welke andere instantie, waar en wanneer ze dat wil. Ik hoop dat ze de huidige weigering heroverwegen, anders zullen we de EU zonder deal moeten verlaten”, waarschuwde hij.

Doorn is het oog is de backstop, die de Ierse grenskwestie regelt door het Verenigd Koninkrijk tijdelijk in de Europese douane-unie te houden. “Ik accepteer dat niet. Alternatieven zijn perfect mogelijk.”

“Harde grens vermijden”

De Europese Commissie gaat daar alvast niet op in. Ze zal “het echtscheidingsakkoord niet heropenen wanneer het gaat om de backstop”, zei een woordvoerster donderdag in een reactie op Johnsons speech. “We verwachten van het Verenigd Koninkrijk dat het zijn verbintenissen nakomt om een harde grens te vermijden, en tegelijkertijd de positie van Ierland in de interne markt beschermt.” De Europese Commissie wil wel nog onderhandelen over de politieke verklaring voor de toekomstige relatie, herhaalde ze.

Johnson en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zullen elkaar snel ontmoeten, zei de woordvoerster, maar wanneer dat precies zou gebeuren vermeldde ze niet.