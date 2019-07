“Aardappelen koken in de grond”: grote problemen voor landbouwers door extreme hitte

“De hitte vormt op dit ogenblik een groter probleem voor de landbouw dan de droogte, waar een aantal boeren zich, onder meer dankzij de gratis leveringen van gezuiverd water door Aquafin, beter op hebben kunnen voorbereiden. Vanuit heel Vlaanderen wordt op dit ogenblik schade gemeld aan aardappelen. Voor het fruit verschilt dat van regio tot regio. Ook nieuwe aanplantingen hebben in deze hitte geen kans om te overleven.” Dat zegt Vanessa Saenen, woordvoerster van de Boerenbond.

“Als gevolg van de hitte worden de aardappelen momenteel als het ware in de grond gekookt, met als gevolg doorschietende planten en aardappelen die te klein blijven. Het is nog te vroeg om te voorspellen hoe groot de minderopbrengst uiteindelijk zal zijn en of de afgesproken leveringscontracten zullen kunnen worden nageleefd, maar de schade die aan de aardappelen wordt aangebracht is onomkeerbaar. Bij het fruit zien we zowel bij appelen als peren dat schillen barsten waardoor het fruit lelijk wordt. Deze hitteperiode mag echt geen weken meer duren”, zegt Saenen.

Al vier jaar problematisch

Ook website Agripress meldde woensdag dat de aardappeloogst als gevolg van de droogte voor het vierde jaar op rij bijzonder pover dreigt uit te vallen. In 2016 werd de oogst vernield door de regen, in 2017 en 2018 speelde de droogte parten. “Percelen vroege aardappelen die normaal een goeie 40 ton per hectare opleveren, geven momenteel gemiddeld tussen 20 en 25 ton”, zegt Sofie Scherpereel van Agripress. De voor dit weekend voorspelde regen komt veel te laat voor de vroege en halfvroege aardappelteelt. Ook andere teelten zoals maïs en uien hebben volgens Agripress te lijden onder de droogte.

Volgens Vanessa Saenen is het nog veel te vroeg om te spreken van een algemene rampoogst zoals in 2018. “Alles hangt van de evolutie van de weersomstandigheden de komende weken. In de meeste gevallen is de aangerichte schade aan teelten immers nog omkeerbaar. Een aantal teelten zoals maïs staan er overigens op een aantal plekken beter voor dan vorig jaar, al hangt ook dat weer af van regio tot regio. In Antwerpen bijvoorbeeld, staat de maïs heel goed, terwijl die in West-Vlaanderen zich meer in de gevarenzone bevindt. In Limburg heeft de chicorei het moeilijk”, aldus de woordvoerster van de Boerenbond.