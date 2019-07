Flatgebouw in Etterbeek geëvacueerd omwille van CO-gevaar

In de Hansen-Souliestraat in Etterbeek is donderdagnamiddag een flatgebouw volledig geëvacueerd omdat er gevaar dreigde voor een CO-intoxicatie. Dat meldt de Brusselse brandweer. Alle bewoners bleken ongedeerd en de bron van de koolstofmonoxide, de verwarmingsketel in de kelder van het gebouw, werd verzegeld.