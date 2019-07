Internationale drugsbende smokkelt tonnen cocaïne in rolvaliesjes en en privévliegtuigjes

Gewoon in valiezen, tussen de vuile kleren. Zo smokkelde een internationale drugsbende tonnen cocaïne de wereld rond. Omdat ze met privévliegtuigen vlogen, ontsnapten ze aan de strenge controles die op de internationale luchthavens gelden. Bij een politieactie is meer dan een ton cocaïne gevonden maar werd ook 2 miljoen euro cash in beslag genomen. En voor ruim 1 miljoen euro aan luxegoederen zoals dure uurwerken en wagens.

Politiediensten hebben drugkartels deze week zware klappen toegediend. Al beseffen ze ook wel dat voor elke kilogram die ze vinden, er een paar kilo’s door de mazen van het net glippen. Toch is elke drugsvangst een succes, zo luidt het bij de politiediensten die deze week bij de acties betrokken waren.

In de Waaslandhaven is dinsdagavond anderhalve ton cocaïne onderschept. Havenarbeiders hadden de uithalers betrapt en sloegen alarm. Woensdag werd op een andere kaai ook al cocaïne gevonden. Toen sloegen de uithalers zelfs alarm nadat ze kwamen vast te zitten in een container met cocaïne. Ze verschijnen vandaag voor de onderzoeksrechter.

En bij een internationale actie onder de codenaam ‘Familia’ is deze week ongeveer 1 ton cocaïne in beslag genomen. Samen met 2 miljoen euro cash en nog eens voor ruim 1 miljoen euro aan luxegoederen.

Tijdens het onderzoek werden ook linken gevonden met andere criminele organisaties, onder andere in ons land, maar hier werd niemand gearresteerd.

Er werd een ton cocaïne gevonden Foto: Europol

De door Europol gecoördineerd internationale actie was gericht tegen een Balkanbende, een drugsbende die vooral opereerde vanuit Oost-Europa. De criminele organisatie was actief in Europa en Zuid-Amerika. Maar ook in Azië. Ze transporteerden de drugs voornamelijk met privévliegtuigjes, wat hen fortuinen opleverde maar wat eveneens maakte dat ze jarenlang uit de handen van het gerecht konden blijven. Omdat ze de drugs telkens in beperkte hoeveelheden smokkelden. Gewoon in kleine valiesjes die via privévliegtuigjes werden getransporteerd. Niet via internationale luchthavens maar via kleinere vlieghavens maar de controle iets minder streng was.

Maar nu is hun rijk dus uit en vliegen de leden van de bende wellicht voor jaren de cel in.

Onderzoek duurde een jaar

Politie en gerecht hadden hen al een tijdje in het oog. Het onderzoek begon vorig jaar al in Kroatië. Toen bleek dat de bende internationaal actief was, werd een taskforce opgericht en nam Interpol de coördinatie op zich.

Speurders legden al gauw linken tussen de bende en drugkartels uit Europa en ver daarbuiten. Onder meer in Australië, Costa Rica, Maleisië, Paraguay, Uruguay. In Europa werd er vooral handel gedreven met Balkanlanden, maar ook met België en Italië. Toch is hier niemand gearresteerd en het is ook niet duidelijk wat de exacte link met ons land was.

Foto: Interpol

Operatie ‘Familia’ resulteerde deze week in de arrestatie van 16 verdachten, 11 in Kroatië, Tsjechië, Servië en Zwitserland en 5 in Hong Kong.

Peperdure uurwerken

De man die als leider wordt beschouwd is in Zwitserland gearresteerd terwijl hij de invoer van en zending cocaïne coördineerde. De drugs waren onderweg met een privéjet.

De drugs werden gesmokkeld in kleine valiesjes Foto: Interpol

In totaal werd bij de operatie 600 kilogram cocaïne in beslag genomen in Zwitserland, 421 ton in Hongkong. In Kroatië, Tsjechië, Servië, Slovenië en Zwitserland werden in totaal 2 miljoen euro cash in beslag genomen. En nog eens voor meer dan 1 miljoen euro aan luxegoederen zoals peperdure horloges en luxewagens.

Ook werden tientallen kleine rolvaliesjes in beslag genomen die gebruikt werden om de drugs te transporteren. Drugshonden reageerden positief bij controle van al die valiezen.