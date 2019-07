Waasland-Beveren legt testspeler Andrija Vukcevic voor vier jaar vast

De 22-jarige linksachter Andrija Vukcevic heeft zijn testperiode bij Waasland-Beveren met succes afgerond. De Montenegrijn tekent een contract voor vier seizoenen op het Freethiel.

Vukcevic moet in Beveren de concurrentiestrijd aangaan met de Nederlander Milan Massop en jeugdspeler Daam Foulon. Massop begon het seizoen als basisspeler, maar raakte zijn plaats gedurende play-offs 2 kwijt aan Foulon, die met vier assists indruk maakte bij Waasland-Beveren.

De voormalig Montenegrijns jeugdinternational debuteerde al op 16-jarige leeftijd voor Buducnost Podgorica, waar hij zijn jeugdopleiding genoot, alvorens hij naar Sevilla B vertrok. Bij het beloftenteam van Sevilla, dat uitkomt op het derde niveau in Spanje, waar hij transfer verdiende naar FK Spartak Subotica, de nummer tien van Servië.

Bij Waasland-Beveren speelde Vukcevic tijdens zijn testperiode twee oefenwedstrijden mee. Het is nog niet zeker of de Montenegrijn speelgerechtigd is voor de openingswedstrijd van Waasland-Beveren tegen Club Brugge.