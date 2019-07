Daags na het boerkini-incident in het Wetterse zwembad bleef alles rustig. Maar Vlaams Belang laat het daar niet bij. Vrijdag komt er een protestactie, leden dienen een klacht in bij Unia en er komen nog acties. “We gaan deze zomer niet stilzitten.”

