Moeder verliest zoontje even uit het oog op luchthaven, maar dan verdwijnt hij plots via bagageband Video: KameraOne

Een peuter heeft even voor chaos gezorgd op de internationale luchthaven van Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia. De tweejarige Lorenzo ontsnapte maandag een paar seconden aan de aandacht van zijn moeder en klom op een bagageband. Pas na vijf minuten kwam de rit van het jongetje ten einde, al raakte hij wel gewond aan zijn rechterhand.

Edith Vega, de moeder van de tweejarige peuter, vertelde aan lokale media dat ze instapkaarten aan het printen was bij een kiosk van Spirit Airlines toen ze haar zoon even uit het oog verloor. Daar profiteerde het jongetje onmiddellijk van. Op bewakingsbeelden van de luchthaven is te zien hoe hij prompt op een bagageband kroop en al even snel uit het zicht verdween.

“Ik kon hem niet eens inhalen”, aldus Vega. “Ik wilde hem achterna gaan, maar het personeel hield me tegen.” Pas in de controleruimte van de Transportation Security Administration (TSA) konden ze Lorenzo van de band halen. Ook de brandweer kwam ter plaatse en bracht het jongetje vervolgens naar het ziekenhuis voor verzorging. Spirit Airlines en TSA onderzoeken momenteel wat er fout is gelopen.

