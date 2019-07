Zaak-Verrips lijkt te gaan uitdraaien op een nieuw juridisch gevecht voor KV Mechelen

KV Mechelen sukkelt van de ene juridische oorlog in de andere. Hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx verklaarde vorige week vrijdag nog het hoofdstuk ‘Propere Handen’ te willen afsluiten, maar wordt nu opnieuw in een juridisch moddergevecht gesleurd door zijn eigen (ex?)-doelman Michael Verrips.

Verrips verstuurde dinsdagavond laat een aangetekende brief naar KV waarin hij de veroordeling van de club door het BAS inriep om zijn lopende contract (tot 2021) om dringende reden te beëindigen. Bij KV Mechelen zijn ze niet onder de indruk van de actie van Verrips en zijn entourage en zijn ze van plan om zich juridisch te verzetten tegen een gratis vertrek van de 22-jarige doelman.

Advocaat Thomas Declerck, één van de twee clubadvocaten van KV in de zaak ‘Propere Handen’, behandelt de zaak in naam van de Mechelse club. “We bekijken deze zaak en gaan de rechten van de club verdedigen. Het is duidelijk dat dit niets te maken heeft met een veroordeling voor matchfixing maar wel alles met een speler wiens entourage gratis onder zijn contract probeert uit te komen”, aldus Declerck. “KV Mechelen wil zeker niet alle bruggen opblazen met Michael Verrips maar het argument ‘matchfixing’ kan in dit dossier niet worden aangehaald als dringende reden die een verdere samenwerking onmogelijk maakt. Meneer Verrips heeft in de pers meermaals laten verstaan dat hij het liefst met KV Mechelen in 1A wilde aantreden. En ook na de uitspraak van het BAS heeft hij verklaard ‘opgelucht en blij’ te zijn en ‘uit te kijken naar het seizoen in 1A’. Bovendien heeft hij afgelopen zaterdag ook nog de Supercup gespeeld terwijl de uitspraak van het BAS toen al even bekend was.”

KV Mechelen komt vanavond nog met een eerste officiële communicatie over de zaak op hun clubwebsite.