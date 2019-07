Tien weetjes om mee uit te pakken als je aan de Vlaamse kust bent

Het is congé, dus trekken we naar de zee. En als je daar dan toch ligt te luieren, kun je maar beter op de hoogte zijn van wat daar allemaal rond je gebeurt. Het zeeboek van Sarah Devos – die eerder al Het bosboek schreef – bundelt “de mafste weetjes” over onze Noordzee en het strand. Tien wist-je-datjes om mee uit te pakken tijdens het graven van een zand­kasteel of het zoeken naar schelpjes.