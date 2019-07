Vijf jaar cel gevraagd voor vrouw (29) die zoontje van beste vriendin doodde

/ Tongeren -

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van vijf jaar, eventueel met probatieuitstel, gevraagd voor een 29-jarige Braziliaanse moeder die vorig jaar in november de dood veroorzaakte van drie maanden oude zoontje van haar beste vriendin. De vrouw beweerde net na de feiten dat ze met de baby van de trap was gevallen, maar gaf enkele maanden later toe dat ze het kind hard door elkaar had geschud.