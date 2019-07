Vier tieners aangeklaagd na aanval op lesbisch koppel in Londen

In het onderzoek naar de aanval op een lesbisch koppel eind mei op een bus in Londen zijn vier jongens tussen de 15 en 17 jaar aangeklaagd wegens “haatmisdaad”. Dat heeft de politie in de Britse hoofdstad donderdag laten weten. Eén van hen moet zich ook verantwoorden wegens diefstal. Ze moeten op 21 augustus voor de rechter komen.

Twee vrouwen werden in de nacht van 29 op 30 mei in Camden, in het noorden van Londen, aangevallen door een groep jongeren, omdat ze elkaar niet wilden zoenen. Ze werden ook bestolen. De vrouwen uit de VS en Uruguay moesten naar het ziekenhuis voor verzorging.

Eén van de vrouwen plaatste een foto op Facebook van zichzelf en haar vriendin met bebloed gezicht. Het nieuws zorgde voor een golf van verontwaardiging. Toenmalig Brits premier Theresa May noemde de aanval “weerzinwekkend”.