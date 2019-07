Politie houdt man aan die zonder lichten rijdt en vindt meisje (17) in kofferbak

De politie heeft donderdagochtend een 17-jarig meisje gevonden in de afgesloten kofferbak van een auto in een bosgebied bij Heel, een dorp in Nederlands Limburg. De politie kwam het al sinds enkele dagen vermiste meisje op het spoor bij de aanhouding van een 22-jarige man, die in de auto lag te slapen en al langer werd gezocht wegens bedreiging en mishandeling.

De politie reageerde op een melding dat een auto zonder lichten rondreed. De agenten vonden het voertuig op een parkeerplaats bij een vakantiepark in Heel, de man gedroeg zich vreemd en zei na zijn aanhouding even iets uit zijn auto te willen halen. De agenten kregen argwaan, doorzochten de auto, en vonden zo het meisje. Ze bleek zelf te zijn weggelopen uit een instelling. Of ze zelf in de kofferbak is gekropen en hoelang ze daar al in zat, is onduidelijk. Ook onderzoekt de politie de relatie tussen beiden.