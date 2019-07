Hein Vanhaezebrouck wordt analist in ‘Sports late night’: “Als hij een trainersaanbod krijgt, hebben we brute pech”

Er is weer een bal op tv te zien. Letterlijk, want vanavond bijten Genk en Kortrijk de spits af van het nieuwe voetbalseizoen in eerste klasse. Dat betekent ook dat presentator Bart Raes (50) weer aan de bak moet in de voetbaltalkshow Sports late night op Vier en Play sports. Dit jaar met ex-trainer Hein Vanhaezebrouck naast zich als analist.

Het nieuwe seizoen wordt vanavond pas op gang gefloten met de match tussen landskampioen Genk en Kortrijk, maar voor de ploeg van Sports late night zijn de voorbereidingen op de Jupiler Pro League al begin deze week gestart. Elke vrijdag, zaterdag en zondag praat Bart Raes afwisselend met Gilles De Coster en Joris Brys – die vooral zaterdagen presenteert – op Vier weer na over de voorbije matchen in de Belgische eerste klasse.

“Er gebeurt heel veel. Dan is het moeilijkste niet om de belangrijkste lijnen eruit te halen, maar je wil kernachtig het verhaal van het weekend vertellen”, zegt Raes. “Als je op zondagavond je televisie uitschakelt, moet je alles weten wat er te weten valt. Elke avond het beste programma brengen en dat het hele seizoen volhouden, tien maanden met drie afleveringen per week, dat is het moeilijkste.”

Vorig jaar stond Hein Vanhaezebrouck nog als trainer van Anderlecht op het veld, net als Gert Verheyen. Nu zijn beiden analist. Vanhaezebrouck voor ‘Sports late night’, Verheyen voor ‘Het Nieuwsblad’. Foto: BELGA

Gelukkig moeten de presentatoren de klus niet alleen klaren. Ex-doelman Geert De Vlieger is weer van de partij als vaste analist en ook Bob Peeters en Jacky Mathijssen zullen geregeld langskomen om duiding te geven. De grote nieuwkomer is Hein Vanhaezebrouck. “Hein was ten tijde van Canal+, de voorloper van Play sports, ook al analist voor de Belgische en buitenlandse competitie. Daarna werd hij trainer bij onder meer Kortrijk, Gent en Anderlecht. Nu had hij zin om terug te keren naar wat hij lang geleden al eens gedaan heeft. Ik kijk er persoonlijk heel erg naar uit. Hein is een grote naam en heeft al heel wat bewezen. Zondag mag hij de spits afbijten met mij, Geert De Vlieger en Jacky Mathijssen.”

“Hein ziet de dingen heel goed. Als trainer, als speler, maar ook als analist. Bovendien heeft hij zijn eigen stijl. Hij deinst er niet voor terug om forse standpunten in te nemen. Dat deed hij ook als trainer.”

Financiële realiteit

Bart Raes kijkt vooral uit naar Vincent Kompany’s terugkeer in de Belgische competitie. Foto: VIER

En wat als er nu een vleiend aanbod komt van een club om trainer te worden? Zijn ze hem dan kwijt bij Vier? “Dan hebben wij brute pech, ja. Hein is nu exclusief aan de slag voor Vier en Play sports. Hopelijk kan hij lang blijven. Maar wij kunnen niet op tegen een bod van een grote club, dat is de financiële realiteit. Zoals het Britse tv-bedrijf Sky vijf miljoen euro op tafel leggen om Thierry Henry aan boord te houden als analist, dat kunnen wij niet. (lacht) Maar dat geldt voor elke analist die ook nog trainer wil zijn.”

Vanhaezebrouck mag zondag meteen zijn licht laten schijnen over hoe zijn ex-ploeg Anderlecht het doet in haar eerste match tegen KV Oostende. “Het is de terugkeer van Vincent Kompany in het Belgische voetbal. Belgische spelers die na een succesvolle periode weer naar onze competitie terugkeren, zijn niet zo uitzonderlijk. Maar dit is wel uniek: het is Kompany en hij doet het als speler-manager”, zegt Raes. “Anderlecht ging vorig seizoen in vrije val in de competitie en stortte zich in de grootste crisis in haar geschiedenis. Toen heeft voorzitter Marc Coucke Kompany uit zijn hoed getoverd om dat dramatische verval te keren. Ik kijk ernaar uit om te zien of hij dat kan.”

‘Sports late night’, VIER, 23.10 uur