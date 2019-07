Bewaarzieke Valerie (57) bewaarde lijk van moeder drie jaar lang in huis

In Wales heeft de politie het lijk van een 83-jarige vrouw ontdekt in het huis van haar eigen dochter. De 57-jarige Valerie had het lichaam maar liefst drie jaar lang bewaard, te midden stapels rommel en afval.

Het waren de buren van de 57-jarige Valerie die alarm sloegen nadat ze zich zorgen maakte over de mentale toestand van de vrouw, maar ook over de condities waarin ze leefde. Toen de politie ter plaatse kwam bleken die zorgen gegrond: het huis lag bomvol rommel en afvalhopen, maar ook met urine en uitwerpselen. De alleenstaande vrouw werd meegenomen voor verzorging en in een instelling geplaatst. Het duurde nog een week van opruimwerken vooraleer het lijk van Gaynor Jones, de 83-jarige moeder van Valerie, werd aangetroffen.

Gaynor verhuisde na de dood van heer echtgenoot, in 2012, samen met haar dochter naar het landhuis. Hoewel de plek onbewoonbaar verklaard werd wegens het gebrek aan stromend water en elektriciteit, bleven de twee er toch wonen. Volgens buren hadden zowel moeder als dochter een enorme verzamelwoede. Het huis en de tuin lagen bomvol. Sinds 2015 was er echter geen spoor meer van de oudere dame. Aan de buren vertelde Valerie dat haar moeder in een rusthuis zat, maar in de plaats daarvan lag het levenloze lichaam van de vrouw al die tijd gewoon in huis.

Volgens een lijkschouwer gebruikte Valerie strooizout om het lichaam enigszins te bewaren. Het was al in zo’n verre staat van ontbinding dat enkel een DNA-test zekerheid kon bieden over de identificatie.

“Het lichaam werd gevonden onder een laag vuilnis en een afdekzeil”, zegt de lokale politie. “De vrouw was bedekt met gruis en omgeven door zakken met afval.” Nog volgens de lijkschouwer is het onwaarschijnlijk dat er een derde persoon betrokken was bij de dood van de vrouw drie jaar eerder. “Het is mogelijk dat Gaynor Jones een natuurlijke dood stierf en dat haar dochter schuldig is aan het verbergen van het overlijden, maar niet meer dan dat.”