Te warm om te werken? Wat moeten zíj dan zeggen?

Ook zo gezweet en gepuft op de werkvloer tijdens de warmste dag ooit in België? Deze vier kunnen ervan meespreken. Een korte broek of een frisse shirt is geen optie in hun functie. “We zweten ons te pletter, maar tijdens een hittegolf is dat part of the job.”

Brandweerman Wouter Michiels (40): “Amper vol te houden, en wij zijn op hitte getraind”

Foto: Foto Kurt

Een T-shirt, een lange broek, daarboven een interventiepak van vijftien kilogram, waterbestendige laarzen, brandvrije handschoenen en een helm. “Bij de minste inspanning ben je tot op je ondergoed doornat van het zweet”, zegt luitenant Wouter Michiels (40) van Brandweerzone Centrum in Gent. “Om onze mensen niet uit te putten, proberen we hen zo veel mogelijk af te lossen. In normale omstandigheden gaan we soms tot anderhalf uur door met blussen met een zware luchtfles op de rug. Nu houdt een brandweerman het amper een halfuur vol. En wij trainen dan nog op hittegewenning.”

De brandweermannen van de zone werken tijdens de hittegolf met een wagen vol gekoelde dranken en energierepen. “Om snel weer op krachten te komen voor de volgende interventie.”

Plopsaland-animator Otis Boen (26): “In dit weer doen we het dansje niet”

Foto: Foto Kurt

Zeven keer moest Otis Boen (26) zich gisteren in het kostuum van een Plopsalandfiguur hijsen. “Dat is echt broeierig heet. Daarom korten we onze shifts in van een halfuur naar 20 minuten. En het dansje, dat voeren we op dit soort dagen niet uit. Anders houd je het niet vol.” Vooral de man of vrouw die moet rondlopen als Willy, de vriend van Maya de Bij, heeft pech dezer dagen. Dat kostuum is gemaakt uit fleece en volgens hoofdanimator Boen het warmste van allemaal. “Het zijn drukke dagen voor het team dat instaat voor de verzorging en het wassen van de kostuums. Gelukkig dat zij er zijn, want dat maakt het voor iedereen aangenamer werken, geloof me.”

Politieman Bert De Cocker (34): “Gelukkig krijgen we waterijsjes”

Foto: Inge Kinnet

Warmterecord of niet, het blijft ook terreurniveau 2. En dus patrouilleert de politie op de Gentse Feesten in een kogelwerende vest. “Sowieso is het al zweten in onze outfit, maar nu is het echt extreem”, zegt hoofdinspecteur Bart De Cocker (34) van de Gentse politie. “Gelukkig zijn er oplossingen uitgedokterd om niet oververhit te geraken. We krijgen waterijsjes en liters water. En ook onze opdrachten zijn korter. Zo gaan we nooit langer dan een uur patrouilleren.”

Opmerkelijk: hoewel de Gentse flikken zoals gewoonlijk hun bottines, lange blauwe broek en polo dragen, blijft hun pet in de kleedkamer achter. Die zou hen nochtans beschermen tegen de zon. “Feestgangers durven die pet in volle feestgedruis al eens af te nemen. Al is dat grappig bedoeld, als politieman moet je dan ingrijpen. En dat vermijden we liever.”

Clown Eddy Heyrman (66): “Zweten en schmink, een verschrikkelijke combinatie”

Foto: Simon Mouton

The show must go on. En dus stapte Eddy Heyrman (66) uit Zwijndrecht, ook gekend als Clown Rocky, gisteren in zijn dikke clownspak het podium op van een vakantiecentrum in Blankenberge. Alles voor de lach van het kind. “Zelfs zweet in mijn ogen, wat verschrikkelijk prikt. Maar als clown mag je dan zeker niet beginnen te wrijven. Dan vermassacreer je de schmink.”

Clown Rocky toert al een halve eeuw het land rond en heeft zo zijn principes waar hij niet van afwijkt. Al zijn die moeilijk vol te houden tijdens deze hittegolf. “Ik drink nooit op het podium. Dat hoort niet als artiest. Zelfs al duurt je show meer dan een uur. Dat is hard, ja. Maar gelukkig kan ik me na mijn optreden verfrissen.”