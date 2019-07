Valse handtekening Milquet, maar politiechef blijft geschorst

Een geschorste politiechef uit Franstalig Haspengouw hoopte zijn straf ongedaan te kunnen maken, toen hij ontdekte dat de handtekening van de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) onder zijn schorsing vervalst was. Maar dat vond de Raad van State niet voldoende om de straf terug te schroeven.

De politieofficier werd in 2016 geschorst, nadat het Hof van Cassatie zijn veroordeling voor stalking en onvrijwillige doodslag op een inspectrice van zijn zone en haar dochter definitief had gemaakt. De inspectrice was zo radeloos geworden, dat zij eerst haar dochter en vervolgens zichzelf van het leven beroofd had.

Toch weigerde de politieman zich daarbij neer te leggen. Hij schakelde een grafoloog in, die tot het besluit kwam dat op meer dan 25 documenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken de handtekening van Joëlle Milquet vervalst was. Door drie verschillende daders, beweerde de grafoloog. Bij die documenten ook het schorsingsbevel van de betrokken officier. Onwettige schorsing, beweerde de politieman, maar bij de Raad van State ving hij toch bot.

Intussen werd wel een gerechtelijk onderzoek opgestart om de daders van de vervalste handtekeningen op te sporen, maar die werden nooit gevonden. Het dossier werd uiteindelijk geklasseerd.