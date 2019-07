Kris Van Dijck kan burgemeester blijven in Dessel

/ Dessel - De oppositie in Dessel vraagt niet om het ontslag van burgemeester Kris Van Dijck. Dat bleek donderdag na een extra gemeenteraad achter gesloten deuren. N-VA heeft in Dessel een absolute meerderheid.

De lokale partij D&W had een extra zitting van de gemeenteraad gevraagd na de commotie over Kris Van Dijck, burgemeester van de Kempense gemeente en korte tijd Vlaams Parlementsvoorzitter. Van Dijck werd betrapt op dronken rijden en heeft mogelijk politieke druk gezet om een uitkering te bekomen voor een prostituee.

“We willen meer informatie over het ongeval onder invloed”, zei Dirk Melis van D&W voor aanvang van de gemeenteraad. “Van Dijck is immers voorzitter van de politiezone, misschien moet hij die functie aan een andere burgemeester laten.”

Daarnaast had D&W vragen over de mails die Van Dijck zou hebben gestuurd in verband met de prostituee. “De mails die werden gepubliceerd zijn ondertekend als burgemeester, dus daarmee betrekt hij ook de gemeente.”

De gemeenteraad duurde nauwelijks een twintigtal minuten. “We hebben beperkte antwoorden gekregen”, zei Melis na afloop. “Zijn positie staat momenteel niet ter discussie voor ons.”

Van Dijck zelf hield de lippen op elkaar en liet de journalisten afpoeieren door zijn echtgenote, die hem ook chauffeerde. Volgens Michel Meeus, voorzitter van de gemeenteraad, was de sfeer tijdens de zitting gespannen. Meeus had het desalniettemin over een showzitting. “Want wij hebben als gemeente helemaal niets te zeggen over die feiten”, aldus de CD&V’er. “Laat het gerecht nu eerst haar werk doen.”

Meeus voegde er wel fijntjes aan toe dat hij uitkijkt naar de maatregelen rond verkeersveiligheid die de burgemeester na de vakantie zal voorstellen.