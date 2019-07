Buurvrouw riskeert straf voor diefstal, nadat ze weigert om voetballen terug naar de eigenaars te gooien

In Exeter, een stad in zuidwest Engeland, is commotie ontstaan omdat een vrouw enkele voetballen aan het goede doel heeft geschonken. De ballen waren immers niet van haarzelf, maar van de buurjongens die de ballen herhaaldelijk in haar tuin gooiden of schopten.

Anny Kilbourne leeft al 12 jaar in haar huis in Exeter en is het gewend dat de ballen van de buurt in haar achtertuin belanden, vlakbij de terreinen van een voetbalveld. Ook met het feit dat de amateurvoetballers de ballen vaak zelf kwamen halen en daarbij ongevraagd haar terrein betraden, kon ze intussen leven.

Diefstal

Maar sinds kort was de situatie geëscaleerd, zegt de vrouw zelf. Bij een recent incident waarbij twee ballen met hoge snelheid vlak achter elkaar over het hek vlogen, belandde er een in het gezicht van de vrouw. Daarop sprak ze de teamleider van het lokale voetbalteam aan en eiste ze een verontschuldiging, maar die kwam er maar niet. En dus besloot Anny om de ballen voortaan bij te houden. Niet veel later stond de politie bij haar aan de deur wegens diefstal van de voetballen.

“Ik ben een oude vrouw en heb altijd heel veel respect gehad voor de politie en het werk dat ze doen, maar nu vind ik dat ik word lastiggevallen door hen en in een situatie ben beland waarbij ze niet eens zouden hoeven betrokken zijn”, zei de vrouw daarover. Om te vermijden dat het tot een rechtszaak komt, heeft Anny de ballen dan maar weggeschonken aan een goed doel. “Ik wil een manier van werken vinden waarbij alle partijen met wederzijds respect samenzitten. Maar geld proberen aftroggelen van mij, het slachtoffer? Neen.”