Duizend oververhitte passagiers gestrand in Gent-Sint-Pieters na evacuatie uit bomvolle trein: “Het was de hel”

Gent / Oostende - De hitte leidt ook tot chaos bij het treinverkeer. In het station Gent-Sint-Pieters zijn vier mensen naar het ziekenhuis afgevoerd nadat ze onwel werden in een overvolle trein vanuit Blankenberge. Een duizendtal mensen zit vast in het station. Het medisch interventieplan is afgekondigd.

Een duizendtal treinreizigers zijn donderdagavond gestrand in het station Gent-Sint-Pieters. Een overvolle trein vanuit Blankenberge moest worden geëvacueerd. Het medisch interventieplan is afgekondigd. Het was om 22 uur nog niet zeker of al die mensen nog met de trein zouden thuis geraken

Sommige reizigers zegen uitgeput neer Foto: DVH

“Zo’n twintig mensen bekomen op draagberries, vier mensen zijn naar het ziekenhuis afgevoerd”, zegt waarnemend gouverneur Didier De Tollenaere. De hulpdiensten zijn in groten getale aanwezig.

Op het bagagerek zitten

Volgens passagiers zat de trein overvol. “Zelfs in eerste klas moesten de mensen rechtstaan”, klinkt het. “Mijn zoontje moest op het bagagerek zitten”, vertelt een Luikse mama die op terugkeer was van een uitstap naar zee. “Zo druk was het.”

Een mama uit Luik en haar zoontje krijgen water uitgedeeld/ “De trein zat zo vol dat mijn kindje in het bagagerek moest zitten” Foto: DVH

Omstreeks 20 uur werd het medisch interventieplan afgekondigd Foto: gn

Geen airco

“De NMBS is hier toch wel in de fout gegaan”, zegt een vader van drie kinderen. “We hadden 80 euro meer betaald om in eerste klas te kunnen reizen, maar moesten de hele tijd rechtstaan. Airco hebben we niet gevoeld en we hebben ook geen treinpersoneel gezien. Eigenlijk moeten we naar Antwerpen, maar we zijn in Gent afgestapt omdat de hitte niet meer te houden was. Mijn zoontje van 11 durft de trein niet meer opstappen.”

Het gezin Sterckx uit Berlaar. “Wij hadden 80 euro meer betaald voor een zitje in eerste klasse maar moesten toch de hele rit rechtstaan” Foto: DVH

“Wij komen van tweedaagse naar zee en zagen dat de trein in Oostende om 20 uur bomvol zat”, zegt chiroleider Jonas Devoogdt uit Vilvoorde. “Er was zelfs geduw en getrek. Daarom hebben we wijselijk besloten de volgende te nemen. Daar was het rustiger en er was airco. Maar in Gent moesten we afstappen. Een van onze jongens die autisme heeft, is in paniek.”

Het Rode Kruis is in het station aanwezig om water uit te delen. Ook burgemeester Mathias De Clercq is bijna ter plaatse.

“Die treinrit tussen Oostende en Gent was de hel” Foto: DVH