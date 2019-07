Eden Hazard goes USA, en wij zijn mee. Onze reporter David Van den Broeck achtervolgt de Rode Duivel van Houston tot Washington DC en New York, waar hij zijn eerste wedstrijden voor Real Madrid afwerkt. En probeert hem via een filmpje te overtuigen voor een interview, want de tijd dringt.

Real Madrid in New York: het is allesbehalve een primeur. De allereerste keer dat de Spaanse grootmacht voet aan grond zette in de VS was in 1927, óók in de Big Apple. Vijf keer eerder vertoefde Real ...