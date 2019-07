Frank Deboosere zeer bezorgd na wegblazen van hitterecords: “Wie nu nog zegt dat er niets aan de hand is, is stekeblind”

40,7 in Beitem, 40,6 graden in Kleine Brogel, zelfs 40 graden aan zee in Koksijde: de temperatuurrecords zijn gisteren niet nipt overschreden. “Nee, ze zijn gewoon weggeblazen”, zegt weerman Frank Deboosere. “Zélfs het zeventig jaar oude record van de warmste dag ooit in Ukkel uit 1947.” Het enige lichtpuntje: “De laatste strohalm voor de klimaatnegationisten is nu weg.”