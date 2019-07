Tien mensen opgenomen met tweedegraadsbrandwonden door hitte

De afgelopen dagen zijn tien mensen in het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek binnengebracht omdat ze tweedegraadsbrandwonden hadden opgelopen door de hitte. “De jongste was een kind van vier, er waren ook volwassenen bij”, zegt Patrick Persoons, hoofdverpleger in het centrum. “We verwachten dat er de komende dagen nog zullen bijkomen.”

Het gaat onder meer om brandwonden op de schouderbladen. “Tweedegraads betekent dat er blaarvorming is en dat de volledige opperhuid beschadigd is”, zegt dermatoloog Thomas Maselis. “Dat zijn ernstige verwondingen die twee tot drie weken nodig hebben om te genezen.”

Anderen liepen brandwonden op aan de voetzolen door op heet zand of beton te lopen. “De beste raad bij die extreme hitte is gewoon uit de zon blijven of je huid bedekken, meer nog dan je goed insmeren”, zegt Maselis.