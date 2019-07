“Ook een klimaatrealist kan de rekening maken. Weinig of niets doen tegen de opwarming kost iedereen geld”

Frank Deboosere is iemand die nooit zijn glimlach verliest of zijn familienaam kracht bij zet. Gisteren, op de heetste dag ooit, had hij het er even moeilijk mee. De verpulvering van het record van 1947 noemde hij de laatste strohalm van de klimaatnegationisten, die gesmolten was als een ijsblokje onder de gloeiende zon. Het tekent het optimisme van Frank. De 40 graden zal het aantal klimaatnegationisten mogelijk wat doen slinken. Verdwijnen zullen die nooit. Net zoals er mensen blijven die geloven dat de maanlanding een fraaie Hollywoodproductie was.