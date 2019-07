Makelaars raden spelers transfer naar voor matchfixing veroordeelde KV Mechelen af

De voetbalcompetitie 2019-2020 begint vanavond met KV Mechelen in 1A, ondanks de veroordeling van de club en vier bestuurders voor matchfixing. Toch blijft de zaak als een donkere wolk boven de club hangen. Sterkhouder en doelman Verrips grijpt “Propere Handen” aan om onder zijn contract uit te kunnen en verschillende makelaars bevestigden aan onze redactie dat ze hun spelers afraden een meerjarig contract bij Malinwa te tekenen.

Na verdediger Sheldon Bateau en doelman Yannick Thoelen hoopt KV Mechelen met Genk-speler Dante Vanzeir een derde nieuwkomer voor te stellen. De aanvallende middenvelder ontbreekt vanavond in de kern van Racing Genk tegen KV Kortrijk met het oog op een mogelijke transfer. Vorige week speelde hij nog in de Supercup met Genk tégen KV Mechelen.

KV Mechelen is niet de enige club in 1A die zijn sportieve huiswerk nog niet rond heeft, maar heeft door de zaak-Propere Handen met bijkomende hindernissen af te rekenen. Het BAS strafte KV Mechelen niet met degradatie of puntenaftrek, maar veroordeelde de club (en vier van haar bestuurders) wel ondubbelzinnig voor matchfixing. Die veroordeling wordt nu aangewend door makelaars om de club pijn te doen. Een en ander werd duidelijk toen maandagavond sterkhouder en doelman Michael Verrips met een smoesje een toegang zocht tot de kleedkamer, zijn kastje leegmaakte en vertrok.

Verrips zet de deur open

Gisteren lekte uit dat de makelaar van Verrips zich beroept op de veroordeling van Malinwa om het contract van zijn speler om dringende reden stop te zetten. Zo kan hij zonder transfervergoeding KV Mechelen verlaten en mogelijk meer tekengeld opstrijken. KV Mechelen liet gisteren bij monde van zijn advocaat Thomas Declerck weten dat het een juridische strijd aangaat om Verrips aan zijn contract te houden, maar het kwaad lijkt geschied. Als Verrips succesvol vertrekt, staat de deur open voor andere sterkhouders om op dezelfde manier de club te verlaten. Dat Verrips Malinwa ruilt voor een club die eigendom is van de eigenaar van Beerschot – Sheffield United – geeft extra pigment aan de opvallende transfer.

Maar ook aan de inkomende kant lijkt Propere Handen KV Mechelen schade te kunnen berokkenen. Verschillende makelaars bevestigden aan onze redactie dat ze hun spelers afraden een langdurig contract bij KV Mechelen te tekenen, indien hun speler de keuze heeft uit meerdere clubs.

De reden is de onduidelijkheid over de licentie van KV Mechelen. Malinwa maakt zich sterk dat ze die voor het seizoen 2020-2021 zal krijgen, maar een verworven recht is dat niet. De veroordeling van matchfixing blijft ook hier als een donkere wolk boven de club hangen.

“Niet aan de orde”

In een reactie ontkent KV’s sterke man Dieter Penninckx dat Propere Handen op dit moment het werk van zijn sportieve cel bemoeilijkt. “We hebben totaal niet dat gevoel. Integendeel zelfs”, zegt de enige overgebleven hoofdaandeelhouder van de club. “Alle spelers die door de sportieve staf zijn geselecteerd om te komen praten gaan graag in op onze uitnodiging. Momenteel lopen er veel gesprekken met spelers. Dit argument is dus niet aan de orde.”