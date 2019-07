PS blaast geheime ontmoeting met N-VA af

Een maand hadden de twee informateurs om een preformatienota te schrijven en het pad te effenen voor een nieuwe federale regering. De nota zullen ze koning Filip volgende maandag wel kunnen voorleggen, maar of ze de vorst ook kunnen aangeven in welke richting de regeringsvorming gaat, valt te betwijfelen.

De kiezer schudde op 26 mei de kaarten zo dat er federaal eigenlijk maar twee mogelijke coalities zijn: paarsgeel met een ruime meerderheid, en paarsgroen met een zeer nipte meerderheid. Alleen moeten voor paarsgeel de twee gezworen aartsvijanden – N-VA en PS – samen aan tafel gaan zitten. En dat wil maar niet lukken, ondanks verklaringen de voorbije dagen en weken langs PS-kant dat ze toch het gesprek willen aangaan met Bart De Wever.

Koudwatervrees

Gisteren werd echter te elfder ure een discrete ontmoeting afgeblazen tussen de twee grootste partijen in Vlaanderen en Wallonië. Bart De Wever en Jan Jambon zouden een tête-à-tête hebben met Elio Di Rupo en zijn kroonprins Paul Magnette, maar de poging van de informateurs om de vier on speaking terms te krijgen, mislukte. De Franstalige socialisten bliezen de afspraak af.

Bij N-VA valt te horen dat de koudwatervrees bij PS nog te groot is. De socialisten hebben al moeten aanvaarden dat ze in Wallonië in zee moeten met MR, een partij die ze vijf jaar lang hebben bestreden. Nu ook de indruk geven dat ze gaan onderhandelen met de Vlaams-nationalisten zou daarom nog een brug te ver zijn. Ook voor Ecolo, die PS graag mee in de Waalse regering zou opnemen, ook al is die partij overbodig.

Bij PS was gisteren niemand bereikbaar voor commentaar. Zeker is alvast dat dit een vervelende zaak is voor Vande Lanotte en Reynders. Zij hadden al heel vaak contacten met alle partijen en de politieke families, maar een grotere groep of de twee belangrijkste partijen samenbrengen, lukte nog niet. Bovendien moeten N-VA en PS als de twee grootste partijen de richting aangeven. Als het met hen niet lukt, ligt paarsgeel op apegapen.

Tijd voor vakantie?

Twee maanden na de verkiezingen staan Reynders en Vande Lanotte dus nog niet ver. En aangezien N-VA-voorzitter Bart De Wever de Vlaamse regeringsvorming koppelde aan de federale, is de kans bijzonder groot dat ook die opnieuw voor een tijdje in de koelkast verdwijnt. Misschien kan een deugddoende vakantie – de partijen spelen met het idee om in augustus tien dagen vrijaf te nemen – nieuwe inspiratie brengen.