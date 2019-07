Weken vertraging bij DIV: “We hebben meer personeel nodig”

De federale ombudsman heeft de voorbije weken tal van klachten ontvangen over de DIV, de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen. Door een technische panne heeft de verdeling van nummerplaten weken vertraging opgelopen.

“De problemen zijn nu gelukkig van de baan, maar er is nog een achterstand die we zo snel mogelijk proberen weg te werken”, zegt woordvoerster Charlotte van den Branden. “Maar het is ook zomervakantie, waardoor heel wat werknemers in verlof zijn.”

Veel mensen klagen ook over de slechte bereikbaarheid van de overheidsdienst. Een oud zeer. “Onze diensten zijn alleen in de voormiddag bereikbaar. In die uren komen enorm, enorm veel oproepen binnen. We doen er alles aan om zo veel mogelijk mensen te helpen, maar de voorbije jaren is het aantal oproepen alleen maar gestegen, maar het aantal medewerkers is wel gelijk gebleven. Willen we iedereen te woord staan, dan hebben we vijftig man meer nodig.”(mtm)