Nog altijd evenveel ongevallen met niet-verzekerde auto’s

Ondanks een verhoogde aandacht voor het fenomeen bij de politiediensten is het aantal ongevallen met gewonden – waarbij één van de bestuurders zonder verzekering rondreed – niet gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het veiligheidsinstituut Vias. Nog volgens cijfers van Vias doen die ongevallen zich iets vaker voor in Wallonië dan in Vlaanderen, en het minst in Brussel. Opvallend is ook dat de leeftijd van de bestuurders die betrokken geraken bij niet-verzekerde letselongevallen (37 jaar) jonger is dan de leeftijd van de gemiddelde bestuurder (41 jaar) in ons land.

Wie een botsing heeft met een andere partij die niet verzekerd blijkt, moet zich voor de schade wenden tot het Motorwaarborgfonds. “Wanneer de niet-verzekerde automobilist is geïdentificeerd, krijgt de tegenpartij via dat fonds zowel de lichamelijke als de materiële schade vergoed. Bij vluchtmisdrijf wordt in principe enkel de lichamelijke schade betaald”, zegt Wauthier Robyns van Assuralia, de koepel van verzekeraars.

Onlangs kwamen er strengere straffen voor wie niet-verzekerd rondrijdt, en beloofde de politie bij controles ook vaker het verzekeringsbewijs te controleren.(wer)