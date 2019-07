Eerst leken ze slachtoffers, nu blijken ze moordenaars

“Rust in vrede, Bryer. Ik hou van je. Het spijt me dat dit allemaal is moeten gebeuren. Het spijt me zo dat ik je niet heb kunnen redden.”

De stem van Alan Schmegelsky stokt. Gaf hij twee dagen eerder nog een bezorgd interview over zijn vermiste zoon en diens kameraad Kam McLeod, gebruikt hij nu een ander interview om afscheid te nemen. Hij weet nu dat zijn kind geen slachtoffer is, maar een van de daders achter de moorden die Canada in de ban houden. De klopjacht op het tweetal heeft voorlopig nog niets opgeleverd. “Maar ik ben er zeker van dat de politie eerst zal schieten en pas daarna vragen zal stellen. Vandaag of morgen zal hij sterven. Hij is op zelfmoordmissie.”

De twee waren op 12 juli vertrokken. Jeugdvrienden sinds de lagere school, net afgestudeerd. Maar ook vastgelopen in een kleine gemeente waar nooit iets gebeurt. Ze hadden een paar weken gewerkt in Walmart. Slecht betaald, maar genoeg om te sparen voor hun trip. Ze zouden een job zoeken in Yukon, helemaal in het noorden van Canada, en vertrokken voor hun tocht dwars door de provincie British Columbia.

Alan Schmegelsky Vader van verdachte “Ze zijn getraind om te overleven in de bossen”

Ergens kruisten ze daar het pad van Lucas Fowler (23) en Chynna Deese (24), een Australische jongen en zijn Amerikaanse vriendin. Ervaren wereldreizigers, die elkaar in 2017 in Kroatië hadden leren kennen. “Ze waren onafscheidelijk”, zegt de vader van Lucas. “Ze wisten hoe ze veilig moesten reizen”, zegt de broer van Chynna. Op 15 juli werden hun lichamen gevonden langs de kant van een autosnelweg. Doodgeschoten. Rond die tijd werden ook McLeod en Schmegelsky als vermist opgegeven. Maar niemand die aanvankelijk de link legt.

Uitgebrande auto’s

Dat gebeurt wel wanneer een paar dagen later een brandende pick-uptruck wordt gevonden, op ruim 400 kilometer afstand van het jonge koppel. De truck is van McLeod en Schmegelsky. Twee kilometer daarvandaan vindt de politie een fel toegetakeld lichaam. De gelijkenissen met de eerdere lugubere vondst zijn groot. De speurders vrezen het ergste voor McLeod en Schmegelsky. Alleen beseffen ze tijdens het onderzoek dat de kerels geen slachtoffer maar wel dader zijn. Dinsdag zijn ze officieel in verdenking gesteld van de moord op Lucas en Chynna. Woensdag kwam daar ook een beschuldiging van de moord op het derde slachtoffer bij: Leonard Dyck (64), een docent plantkunde in Vancouver.

Schmegelsky en McLeod zijn nog steeds op de vlucht. De laatste keer zijn ze gesignaleerd in Manitoba. Ook de tweede auto die ze gebruikt hebben, is in die streek uitgebrand teruggevonden. De kans is groot dat ze zich verschuilen in de bossen, zegt vader Alan Schmegelsky. Twee jaar geleden had hij zijn zoon voor kerst een airsoftgeweer cadeau gedaan. “Hij trok graag met zijn vrienden het woud in. Ze zijn getraind genoeg om een tijd te overleven.”

“Geïnteresseerd in nazi’s en zo”

Zijn zoon had erg geleden onder de scheiding van Alan en zijn vrouw in 2005, zegt hij nog, op zoek naar een verklaring. Sindsdien hield hij zich vooral bezig met videospelletjes – samen met Kam McLeod – en YouTube. “Hij was op zoek naar genegenheid.” Maar wat hem verder drijft? De man heeft geen idee. Een vriend getuigt in de Canadese pers wel dat Bryer altijd “geïnteresseerd was in de Russen en de nazi’s en zo”. Ook online dweepte hij met nazisymbolen. Over McLeod is minder geweten. Zijn familie spreekt liever niet. “We proberen vooral te begrijpen wat er aan de hand is.”