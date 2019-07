Toby Alderweireld niet langer in solden bij Tottenham Hotspur

Toby Alderweireld (30) is niet langer te koop aan een soldenprijs. De opstapclausule van 28 miljoen euro die in zijn contract bij Tottenham stond, liep gisteren af. De Rode Duivel werd nog aan Manchester United gelinkt, maar de Mancunians gaan liever voor de jongere Harry Maguire (26) van Leicester. Het ziet er voorlopig dus naar uit dat ­Alderweireld bij Tottenham zal blijven, waar hij al voetbalt sinds 2015. De Engelse transfermarkt is wel nog open tot 9 augustus, maar Spurs kan zijn transferprijs nu gevoelig opdrijven tot zeker 40 miljoen euro. Het is ook niet uitgesloten dat Alderweireld een nieuw contract tekent. Zijn huidige verbintenis loopt af in 2020.