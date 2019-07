Nainggolan naar Sampdoria, toptransfer voor Dennis Praet?

Radja Nainggolan (31) moet weg bij Inter. De 30-voudige Rode Duivel geniet interesse uit China, maar ook Italiaanse clubs liggen op de loer. Cagliari volgt zijn situatie en ook Sampdoria toont interesse.

Bij La Samp is Eusebio Di Francesco nu trainer en die kent ­Nainggolan nog van bij AS Roma. De club uit Genua zou wel zijn salaris niet volledig kunnen betalen en wil Nainggolan dan ook het liefst huren. Mogelijk anticipeert Sampdoria al op een vertrek van Dennis Praet (25).

Die wordt het hof gemaakt door AC Milan en door het Engelse Leicester. Zij proberen eerst de speler te overtuigen alvorens een bod te doen. In de entourage van Praet klinkt het dat er veel interesse is, maar er is nog geen doorbraak.