Biedt AA Gent uitweg voor Sven Kums?

Bij Anderlecht bestaan twijfels of Sven Kums (31) wel in het nieuwe spelsysteem past. De middenvelder heeft vista, maar Vincent Kompany wil met twee offensieve middenvelders en één controleur spelen. Bij RSCA vraagt men zich af op Kums genoeg duelkracht en recuperatievermogen heeft om het elftal in evenwicht te houden.

In Brussel is hij niet meer zeker van een basisplaats en lijkt een vertrek niet uitgesloten. Het contract van Kums – inclusief mooi loon – loopt echter nog tot 2022 en paars-wit betaalde in 2017 nog 6,5 miljoen voor hem aan Udinese. Anderlecht zal minstens een deeltje van de transfersom willen recupereren.

Maar waar kan Kums heen? Hij heeft er al een moeizaam buitenlands avontuur opzitten en als kersverse vader lijkt het Midden-Oosten geen ideale bestemming. In makelaarskringen ziet men de jongste dagen steeds vaker een terugkeer naar AA Gent als een mogelijkheid. De Buffalo’s zagen ­Esiti en Verstraete vertrekken en zoeken een vervanger. Gezien Kums’ topperiode in het Gentse kampioenenjaar zou dat niet zo onlogisch zijn. Al lijken ze in de Ghelamco Arena vooral nood te hebben aan een nieuwe breker in het hart van de ploeg, liefst eentje met goeie voeten. Dat profiel – zo stelden ze ook bij RSCA vast – is Kums niet echt op het lijf geschreven.