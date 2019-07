CLUBNIEUWS. Nieuwe aanvaller Club al in Brugge gesignaleerd, warm welkom voor Vincent Kompany bij Anderlecht

Club Brugge harkt na de transfer van Marvelous Nakamba maar liefst 43,5 miljoen euro binnen aan transferinkomsten. Blauw-zwart wil die echter meteen weer investeren in de uitblinker van de Proximus League van vorig seizoen. Bij Anderlecht zijn ze dan weer van plan Vincent Kompany een warm welkom te geven. Al uw clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE. Percy Tau op komst

Marvelous Nakamba krijgt zijn zin, maar Club Brugge ook. De middenvelder mocht medische testen af­leggen bij Aston Villa, Club Brugge krijgt de gevraagde 12 miljoen euro. Eerstdaags worden de handtekeningen gezet. Het brengt de uitgaande transferbalans bij Club nu al op 43,5 (!) miljoen euro.

LEES OOK. Einde van de soap: Club Brugge-speler Marvelous Nakamba in Engeland om transfer te beklinken

Club verkocht een niet-basisspeler voor 12 miljoen euro. Clement mocht dan wel fan zijn, de plaatsjes op het middenveld zijn met ook nog Vormer, Rits en Amrabat enorm duur. In één adem kan de vraag gesteld worden of Club Brugge dan wel een vervanger moet halen voor de Zim­babwaan.

De aanval wordt nog versterkt door Percy Tau, zijn transfer is zo goed als rond. Hij wordt gehuurd van Brighton en werd al in Brugge gesignaleerd. Of er verder nog gerichte versterking nodig is, zal moeten blijken na de eerste serieuze matchen. Aan middelen alleszins geen gebrek.

Ticketverkoop Kiev gestart

Gisteren is de ticketverkoop voor de thuiswedstrijd van 6 augustus tegen Dynamo Kiev van start gegaan voor niet-abonnees. Het gaat om een wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League. Voor de bijna 24.000 Brugse abonnees is de wedstrijd gratis. Niet-abonnees met een membership betalen tussen 10 en 20 euro. Elk lid kan tot vier kaartjes kopen. Nu zaterdag sluit de Clubshop al om 15.00 uur omdat ­Cercle om 18.00 uur een thuismatch speelt.

KRC GENK. Fitte Maehle verwijst De Norre naar de bank

Théo Bongonda (lumbago) is out voor de openingsmatch tegen KV Kortrijk, hij krijgt vandaag een inspuiting. Ook Dieumerci Ndongala is nog steeds geblesseerd. De fitte Joakim Maehle (foto) neemt de plaats in van Casper De Norre, Jhon Lucumi krijgt normaal de voorkeur op zijn landgenoot Carlos Cuesta. Neto Borges traint soms weer met de groep.

STANDARD. Rouches moeten Ochoa een maand missen

Guillermo Ochoa is inmiddels terug in Luik nadat hij een paar dagen later dan verwacht terugkeerde uit vakantie. Standard kan voorlopig nog niet rekenen op zijn Mexicaanse doelman. Ochoa liep immers een liesblessure op in de finale van de Gold Cup en is naar verwachting minstens een maand buiten strijd.

RSC ANDERLECHT. Tifo voor Vincent Kompany

De Anderlecht-fans ­lopen warm voor de blijde herintrede van Vincent Kompany in de Belgische competitie zondag tegen Oostende. De supporters werken aan een grote tifo om Vince The Prince te verwelkomen en het Lotto Park is bijna uitverkocht. Zeker de verkoop van losse tickets loopt goed.

Toch wil dat niet zeggen dat er geen lege zitjes zullen zijn, want sommige fans met een abonnement zijn nog op vakantie.

CERCLE BRUGGE. Biancone al in Brugse selectie

Trainer Fabien Mercadal selecteerde 21 namen voor de afzondering. Nieuwkomer Stephane Omeonga is er nog niet bij, de seizoenopener komt nog te vroeg voor hem. Ook Vitinho ontbreekt, hij is niet fit.

Wel een opvallende naam in de groen-zwarte selectie is die van ­Giulian Biancone. De rechtsachter had verplichtingen bij de Franse nationale ploeg en arriveerde pas gisteren in Brugge. Hij is topfit en speelt misschien al zaterdag tegen Standard.

KV KORTRIJK. Aanvallende kopzorgen voor Vanderhaeghe

Kortrijk trapt vanavond het seizoen af in Genk, maar de aanval van de Kerels wordt geteisterd door blessurezorgen. Van de voorlijn die in de galamatch goed was voor vier goals, heeft enkel Batsula nergens last van. Het grootste vraagteken is Kage (knie). Mboyo heeft last van de enkel, maar werkte met de kine om klaar te raken. Ten slotte heeft ook Lepoint – spits tijdens de voorbereiding – last van een spierletsel. Ocansey is een potentiële vervanger als iemand afhaakt.

KV OOSTENDE. Nog steeds geen Guri op training

De extreem warme ­donderdagtraining bracht geen goed nieuws voor Guri, die opnieuw niet kon meetrainen met de groep. Of hij zondag op Anderlecht kan spelen, wordt vandaag beslist. Guri sukkelt nog steeds met de voet. Een probleem, aangezien hij de enige centrumspits is. Sané moet nog een conditionele achterstand goedmaken.

Bram Van Driessche werd aangeduid als scheidsrechter voor de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe ­seizoen.

AA GENT. Ex-Buffalo Rosales blijft actief in Spanje

Roberto Rosales zette zijn eerste stapjes als profvoetballer bij AA Gent, maar legde ondertussen een indrukwekkend traject af. De voorbije seizoenen was de rechtsachter actief bij Malaga en Espanyol. Maar wie dacht dat Rosales toe zou zijn aan een laatste lucratief en exotisch avontuur heeft het mis, want Leganes strikte de 30-jarige Venezolaan voor twee seizoenen. De Madrileense club komt uit in de hoogste Spaanse Liga.

KV MECHELEN. Tainmont mist competitiestart

Clément Tainmont raakt niet op tijd speelklaar voor de eerste competitiematch op het veld van Zulte Waregem (zaterdag om 20 uur). De Fransman die KV in de promotiefinale tegen Beerschot naar 1A trapte heeft nog te veel last van een overbelastingsletsel aan de achillespees. Ook Castro (spierscheur) en Lemoine (fysieke achterstand) zijn er morgen niet bij. Het Mechelse bezoekersvak in het Regenboogstadion is volledig uitverkocht. Alle 936 beschikbare tickets zijn aan de man gebracht.

WAASLAND-BEVEREN. Komst Vukcevic eindelijk afgerond

Het heeft even geduurd, maar gisteren stelde Waasland-Beveren eindelijk Andrija Vukcevic (22) officieel voor. De Montenegrijnse linksback was al een tijdje op proef, maar het duurde even voor het papierwerk in orde was. Vukcevic komt over van het Servische FK Spartak Subotica en tekende een vierjarig contract. De club stelt alles in het werk om hem speelgerechtigd te krijgen voor dit weekend. Dat laatste geldt ook voor Matthias Verreth. Lucas Pirard staat zaterdag in doel.