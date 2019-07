British Airways hervat vluchten naar Caïro

British Airways vliegt na een onderbreking van een kleine week vanaf vrijdag opnieuw naar de Egyptische hoofdstad Caïro. Dat is beslist na “grondig onderzoek van de veiligheidsmaatregelen”, laat de Britse luchtvaartmaatschappij weten. Het eerste vliegtuig vanuit Londen zal vrijdagavond laat in Caïro landen.

British Airways schortte zaterdag alle vluchten naar de Egyptische hoofdstad op om veiligheidsredenen, zonder details te geven. In een persmededeling zei British Airways dat het een grondigere analyse zou uitvoeren. Ook het Duitse Lufthansa vloog een dag lang niet op Caïro.

In Egypte was er veel ontevredenheid over die beslissing. “British Airways heeft ons niet geïnformeerd over veiligheidsmaatregelen op de luchthaven van Caïro”, aldus bronnen in Caïro.

De plaatsvervangende voorzitter van de luchtvaartmaatschappij Egyptair noemde de beslissing in de krant Asharq al-Awsat “volledig onverwacht” en “onlogisch”.