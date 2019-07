Onweer verkoelt, maar is ook extreme hitte voorbij?

Na de zinderende hitte van de voorbije dagen, wordt het vanaf vandaag iets koeler dankzij verschillende warmteonweders her en der in het land. Vooral aan de kust daalt het kwik en wordt de gevoelstemperatuur een pak aangenamer.

Vrijdagochtend start met opklaringen in vele streken, maar in de loop van de dag neemt de kans op bewolking en lokale warmteonweders toe. Maxima schommelen van 25 graden aan zee, rond 33 graden in het centrum en 38 graden in de Kempen. Dat meldt het KMI. Vrijdagnacht neemt de kans op onweersbuien toe. Het wordt al minder zacht met minima in de meeste regio’s lager dan 20 graden.

Zaterdag en ook zaterdagnacht wordt het onstabiel met regelmatig buien, met onweer, dat soms intens kan zijn met veel neerslag en eventueel hagel. Het is minder warm met maxima van 21 graden aan zee tot 26 of 27 graden in de Kempen.

Zondag dalen de temperaturen nog tot 19 graden in de Hoge Venen en 23 graden in de Kempen. Ook dan krijgen we perioden met regen of buien en soms onweer. In de loop van de namiddag of ‘s avonds lijkt het droger te worden vanaf de Franse grens. De maxima liggen meestal tussen 19 graden in de Hoge Venen en 23 graden in de Kempen. De wind waait meestal matig uit west tot noordwest.

Begin volgende week wisselen zon en wolken elkaar af. Maandag is het meestal droog. Maxima van 20 of 21 graden in de Hoge Ardennen tot 25 graden in het centrum. De wind waait zwak tot matig uit zuidwest. Dinsdag wordt het mogelijk wisselvalliger met enkele plaatselijke buien. De maxima liggen tussen 20 graden in de Ardennen en 24 of 25 graden in het centrum. Ook woensdag is het wisselend bewolkt met kans op enkele plaatselijke buien. We halen maxima van 20 tot 24 graden.