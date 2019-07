Daniele De Rossi als een held onthaald in Argentinië, waar hij voor Boca Juniors gaat voetballen

Daniele De Rossi heeft donderdagavond een contract ondertekend bij de Argentijnse topclub Boca Juniors. Boca maakte het nieuws bekend in een reeks berichten op Twitter.

De 36-jarige verdedigende middenvelder, die in 2006 wereldkampioen werd met Italië, werd eerder op de dag op de luchthaven opgewacht door tal van supporters van Boca. “Zijn komst zal ons ervaring en structuur bijbrengen”, liet Boca-coach Gustavo Alfaro optekenen.

De Rossi verliet onlangs AS Roma, waarvoor hij gedurende achttien jaar aantrad en 616 wedstrijden speelde. Samen met Francesco Totti was hij er meer dan een decennium een van de clubiconen. Eerder deze zomer had hij een functie in de directie van AS Roma afgewezen nadat de club zijn contract niet wilde verlengen.

Volgens la Gazzetta dello Sport zou De Rossi minstens tot januari voor Boca spelen, met als ultieme doel de club uit een van de armere wijken uit de Argentijnse hoofdstad aan de eindzege in de Copa Libertadores te helpen. Vorig jaar verloor Boca in die Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League de finale van stadsgenoot en aartsrivaal River Plate.