“Inbrekers kunnen wel degelijk lezen”: voormalige inbreker onthult welke fout bijna iedereen maakt

Volgens voormalig inbreker Michael Fraser is de kalender minder onschuldig dan gedacht. Foto: The Mirror / This Morning tv

Een voormalige inbreker, die intussen aan het werk is al veiligheidsexpert, heeft zijn tips gedeeld om te voorkomen dat dieven in huis geraken terwijl u op vakantie bent. En die gaan wel degelijk verder dan “alle deuren en ramen gesloten houden”.

Natuurlijk houdt u ramen en deuren gesloten wanneer u op reis bent. Ook de meeste waardevolle spullen in huis zet u niet zomaar in het zicht. Maar waar veel mensen niet aan denken, is de kalender in de keuken of het bordje met de boodschap ‘pas op voor de hond’. Volgens voormalig inbreker Michael Fraser zijn die minder onschuldig of effectief dan ze lijken.

Vakantiedagen

“De kalender is iets waar weinig mensen zich zorgen om maken”, zei Fraser in de Britse tv-show ‘This morning’. “Zodra die in het gezichtsveld staat of hangt van een inbreker, kan het wel degelijk een grote impact hebben voor uw veiligheid en die van het huis.” Volgens de veiligheidsexpert vergeten veel mensen dat inbrekers wel degelijk kunnen lezen. “En dus lezen ze simpelweg op de kalender wanneer u er niet bent. Zeker een langere vakantie is interessant, dan komen ze gewoon pas op dat moment terug.”

Dubbel slot

Nog volgens Fraser hebben veel mensen twee sloten op de deur zitten, maar gebruiken ze er toch maar een van. “Wat we doen als inbreker is het volgende: we zetten onze voet tegen deur. Als die ook maar een beetje meegeeft terwijl we duwen, weten we dat het tweede slot niet in gebruik is.” En dan is het een makkelijke klus om binnen te geraken.

‘Pas op voor de hond’

Een bordje of briefje aan het raam met de onheilspellende boodschap dat er een hond in huis loopt, heeft weinig impact op inbrekers. “Zinloos. Want als een hond zich vrij kan bewegen in huis, dan kan een dief dat zeker ook.”

Wat men dan wel moet doen? Zo veel mogelijk beveiliging in huis hangen. Vooral een deurbel met camera is interessant. “Dieven zijn altijd op zoek naar het huis met absoluut geen of de minste beveiliging. Hoe meer je je huis beveiligt, hoe groter de kans dat ze verder gaan naar het volgende huis.”

