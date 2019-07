Vrouw (66) overleden op camping in Middelkerke door hitte

Middelkerke - In Middelkerke heeft de hitte een eerste dodelijke slachtoffer gemaakt. Het gaat om een 66-jarige vrouw uit Waterloo die op camping Marva I verbleef. Dat wordt bevestigd door commissaris Frank Devla aan onze redactie.

De vrouw zou tijdens het zonnen, in een tuinstoel voor haar caravan, onwel zijn geworden. Een buurvrouw zag dat gebeuren en verwittigde de hulpdiensten. Mugartsen kwamen ter plaatse en probeerden de vrouw te reanimeren, maar dat kon niet meer baten.

Het slachtoffer bracht haar zomervakantie door op de camping in de Duinenweg in Middelkerke. Haar caravan werd nog getest op CO-gehalte, maar die bleek negatief. Het is zo goed als zeker dat de vrouw overleed aan de gevolgen van de hitte.