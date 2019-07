Meer dan 250 bosbranden teisteren noordpoolgebied: “Nog nooit gezien”

Bosbranden in het bosrijke gebied in de noordpoolcirkel zijn geen zeldzaamheid. Vooral tussen mei en oktober komt het wel vaker voor. Maar wat momenteel te zien is in grote delen van Alaska, Siberië en Canada is wél extreem. De vlammen die dit jaar door het gebied razen zijn zelden gezien. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt in mijn carrière”, zei wetenschapper Mark Parrington.

Midden juli sloeg het Copernicus Atmosphere Monitoring Service (Cams), dat natuurbranden en hun effect op de atmosfeer monitort via satellietbeelden, alarm: de bosbranden in het noordpoolgebied en in de regio daarrond zijn een veelvoud van wat de voorbije jaren waargenomen werd. Behalve in de Amerikaanse Staat Alaska worden er ook bosbranden in Canada en Siberië geregistreerd.

Vooral in het zwaar geteisterde Alaska is het risico op nog meer branden ongezien hoog. “Afgaande op de voorspellingen stevenen we af op een absoluut hoogterecord”, aldus het hoofd van de brandweer in Alaska, Norm McDonald. Alleen al in juni was de uitstoot van de bosbranden in Alaska goed voor 50 megaton CO2, of evenveel als de jaarlijkse uitstoot van Zweden en meer dan de gezamenlijke uitstoot van de bosbranden in Alaska in de junimaanden van 2010 tot en met 2018.

Het coördinatiecentrum in Alaska heeft het alleen in die staat al over 250 branden, waarvan er goed 200 ongecontroleerd woeden.

Bosbranden, veroorzaakt door bliksems of door mensen, zijn geen zeldzaamheid in het dicht beboste Alaska. “Bosbranden zijn niet ongewoon in het noordelijk halfrond tussen mei en oktober, maar de breedte en de intensiteit, en ook de duur waarin ze branden, is bijzonder ongewoon”, aldus Cams in een persbericht op 11 juli.