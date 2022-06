Oef, de echte hitte is achter ons. Vandaag zakken de temperaturen tot 20 à 24 graden, maar in huis voelt het nog steeds bijzonder heet aan. Dat kan nog even zo zijn, zegt docent bouwfysica Jelle Laverge (UGent). Wat je alvast niet moet doen: de ventilator aanzetten of de airco volop laten draaien.