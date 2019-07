Everton presenteert nieuwe stadionplannen, Goodison Park wordt vervangen door gloednieuwe tempel

De langverwachte aankondiging van Everton voor het nieuwe stadion is een feit. De club uit Liverpool wil met de nieuwe thuishaven naar de rivier Mersey verhuizen, waar het een hypermodern stadion wil neerzetten. De plannen moeten nog wel goedgekeurd worden door meerdere instanties. Naar verluidt kunnen er 52.000 toeschouwers in het nieuwe stadion, waarbij de Engelse club de capaciteit in de toekomst kan uitbreiden naar 62.000. Vanaf 2023 zou Everton in haar nieuwe thuishaven spelen.

Daarmee komt er een einde aan het historische Goodison Park. Everton huisvestte zich 127 jaar in het karakteristieke stadion met originele houten banken. Voorheen deelde Everton haar stadion met aartsrivaal Liverpool, dat op minder dan een kilometer afstand ligt van Goodison Park.

Denise Barrett-Baxendale, CEO van Everton, is dolgelukkig met het nieuwe stadion. “Deze dag is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van Everton. Het nieuwe stadion is een “game changer” voor de club en de regio. Het voorgestelde stadiondesign is geïnspireerd op de historie van onze club en de maritieme historie van de regio.”

🏟 | It's time to reveal proposed designs for our iconic new stadium on the banks of the River Mersey... 💙 #EFC pic.twitter.com/U2ZrOS9LCN — Everton (@Everton) July 25, 2019

Foto: Everton

Foto: Everton